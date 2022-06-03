أخبار برشلونة: بيكيه لا يفكر في الرحيل وآرسنال يحاول الحصول على ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 3 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 3 يونيو 2022:

بيكيه يتمسك ببرشلونة ولا يفكر في الاعتزال أو الرحيل

لاعب برشلونة على رادار فالنسيا

آرسنال يحاول التعاقد مع ممفيس ديباي

برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي

بيكيه يتمسك ببرشلونة ولا يفكر في الاعتزال أو الرحيل

كشفت تقارير صحفية، أن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة لا يفكر في الرحيل، عن صفوف الفريق الكتالوني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن المدافع الإسباني لا يفكر في الرحيل أو الاعتزال في الفترة المقبلة، وكل تركيزه منصب علي التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في نهاية الموسم المنصرم.

لاعب برشلونة على رادار فالنسيا

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي فالنسيا، في التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " El Nacional"، فإن فالنسيا مهتم بالحصول على خدمات نيكو جونزاليس، متوسط ميدان الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وبالفعل دخل في مفاوضات مع إدارة برشلونة.

آرسنال يحاول التعاقد مع ممفيس ديباي

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة نادي آرسنال الإنجليزي، في التعاقد مع ممفيس ديباي لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الفريق اللندني، يريد التعاقد مع المهاجم الهولندي، خاصة أنه ليس من حسابات الأساسية المدرب تشافي هيرنانيدز، ولن يمانع الفريق الكتالوني من رحيله في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها الفريق.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة برشلونة، في التعاقد مع إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تشافي هيرنانديز طلب من إدارة ناديه، محاولة التعاقد مع لابورت، خاصة أن مانشستر سيتي لن يمانع من رحيله في الصيف الحالي.