أخبار برشلونة: روبيرتو يستمر واهتمام بضم لوكاكو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 2 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022:

سيرجي روبيرتو يقرر الاستمرار مع برشلونة

مانشستر يونايتد يريد ضم دي يونخ بمبلغ قليل

برشلونة يوجه الأنظار إلى تشيلسي في حال فشل ضم ليفاندوفيسكي

إدارة برشلونة تفكر في تخفيض رواتب اللاعبين

سيرجي روبيرتو يقرر الاستمرار مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، في الاستمرار مع فريقه لفترة أطول، بعد موافقته على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن اللاعب وافق على البقاء مع برشلونة مع تخفيض راتبه بنسبة 50%.

مانشستر يونايتد يريد ضم دي يونخ بمبلغ قليل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ثقة نادي مانشستر يونايتد بإتمام صفقة انتقال متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج، في الفترة القادمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن فريق الشياطين الحمر يسعى لجلب دي يونج بسعر أقل من 60 مليون يورو هذا الصيف.

برشلونة يوجه الأنظار إلى تشيلسي في حال فشل ضم ليفاندوفيسكي

أفادت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة، استقرت على بديل روبرت ليفاندوفسكي في حال فشل التعاقد معه من صفوف بايرن ميونخ خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة الفريق الكتالوني ستفكر في التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، في حال فشلها في التعاقد مع المهاجم البولندي.

إدارة برشلونة تفكر في تخفيض رواتب اللاعبين

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة نادي برشلونة لتخفيض الرواتب بنسبة 50% في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة البلوجرانا تسعى لذلك الأمر بسبب التعاقدات الجديدة التي تريد تسجيلها في الصيف المقبل.