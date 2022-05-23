أخبار برشلونة: رحيل أداما .. وديمبيلي إلى باريس

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 23 مايو 2022:

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن برشلونة لن يفعل بند الشراء في عقد إعارة أداما تراوري من وولفرهامبتون.

واستعار برشلونة أداما تراوري من وولفرهامبتون في يناير الماضي، وتضمن عقد الإعارة بندًا بإمكانية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وقرر برشلونة ألا يدفع هذه القيمة من أجل الحصول على الجناح الإسباني الذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا".

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سيرجي روبرتو سوف يجدد عقده مع برشلونة خلال الأسبوع المقبل.

عقد سيرجي روبرتو مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين في الفترة الماضية تكللت بالنجاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد يمتد لموسم واحد فقط، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 32 مليون يورو للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني.

وحسب التقرير فإن برشلونة وضع العرض الأول على الطاولة لضم المهاجم البولندي المخضرم، الذي يرغب في الرحيل عن "أليانز أرينا".

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ رفض هذا العرض، وطلب الحصول على مبلغ أعلى للتخلي عن مهاجمه.

حسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتبدو المفاوضات بين الطرفين معقدة للغاية، ولم تسفر عن جديد.

وقرر باريس سان جيرمان أن يضع عثمان ديمبيلي على رأس قائمة أولوياته، خاصة وأنه سيصل في صفقة انتقال حر.