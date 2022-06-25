أخبار برشلونة: رافينيا يرفض عروض البريميرليج ومحاولات لإقناع لونجليه بتوتنهام

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 25 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يونيو 2022:

رافينيا يتمسك ببرشلونة ويرفض عروض الدوري الإنجليزي

برشلونة يأمل في اقناع لونجليه بالانضمام إلى توتنهام

كوندي يرفض الرحيل عن إشبيلية إلا لبرشلونة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة دي يونج

رافينيا يتمسك ببرشلونة ويرفض عروض الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن رفض رافينيا، لاعب ليدز يونايتد، عدد من العروض المقدمة إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمسك بالانضمام إلى برشلونة.

ويعد اللاعب البرازيلي، واحد من أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو الحالي، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن رافينيا قرر عدم الرحيل من ليدز يونايتد، إلا باتجاه برشلونة.

برشلونة يأمل في اقناع لونجليه بالانضمام إلى توتنهام

أفادت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة، تأمل في اقناع كليمون لونجليه، لاعب الفريق، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن إدارة الفريق الكتالوني، تريد توفير سيولة مالية لمساعدة الفريق في فترة الانتقالات الحالية، وتعمل على بيع لونجليه واقناعه بالانضمام إلى توتنهام.

كوندي يرفض الرحيل عن إشبيلية إلا لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض جول كوندي، مدافع إشبيلية، الرحيل عن صفوف فريقه، إلا من اجل الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو مونت كارلو"، فإن المدافع الفرنسي أبدى إعجابه بمشروع برشلونة، وقرر عدم الرحيل إلا من أجل الانضمام إلى برشلونة، حتى لو وصلته عروضًا أعلى.

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة دي يونج

أكدت تقارير صحفية على توصل مانشستر يونايتد، مع برشلونة، إلى اتفاق بشأن انتقال فرينكي دي يونج، لاعب الفريق الكتالوني، إلى الشياطين الحمر خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد سيدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الهولندي، وتبقى فقط موافقة اللاعب لإتمام الصفقة.