تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 11 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 11 يونيو 2022:

ألونسو يقترب من برشلونة

نجم بالميراس على قائمة برشلونة

يوليو الموعد النهائي لضم كوليبالي

برشلونة يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم دي يونج

ألونسو يقترب من برشلونة

أشارت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم إلى أن برشلونة اتفق على البنود الشخصية مع ماركوس ألونسو ظهير أيسر نادي تشيلسي.

الإسباني يقترب من الرحيل هذا الصيف، ويبدو أن الكامب نو هو وجهته الأقرب.

نجم بالميراس على قائمة برشلونة

بحسب دياريو سبورت، فإن برشلونة دخل في مفاوضات من أجلضم متوسط ميدان نادي بالميراس دانيلو.

البرازيلي سيكلف الكتلان مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، وقد يكون خيار أفضل من روبين نيفيس نجم وولفرهامبتون الذي سيكلف مبلغ أكبر.

يوليو الموعد النهائي لضم كوليبالي

ذكرت صحيفة سبورت أن وكيل خاليدو كوليبالي أكد أن اللاعب لن يجدد عقده الذي ينتهي في 2023.

لكن برشلونة أمامه فقط بضعة أسابيع لتسوية وضعه المالي قبل أن يتمكن من إبرام صفقة، حيث أكد السنغالي الدولي بأنه سينضم إلى استعدادات نابولي قبل الموسم في منتصف يوليو إذا لم يتم إحراز أي تقدم.

برشلونة يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم دي يونج

قدم مانشستر يونايتد عرض بقيمة 60 مليون جنيه استرليني لضم فرينكي دي يونج، لكن برشلونة رفضه بحسب ما جاء في صحيفة ميرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشياطين الحمر سيتعين عليهم تحسين عرضهم إذا كانت الرغبة في ضم لاعب خط الوسط الهولندي هذا الصيف لا تزال قائمة.