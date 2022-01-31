أخبار برشلونة: دي ماريا في خطط "البلوجرانا" .. وأزمة ديمبيلي تستمر

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 31 يناير 2022:

صحيفة "as" الإسبانية ذكرت أن برشلونة يضغط من أجل أن تكون صفقة انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان تبادلية، بالحصول على أحد نجوم النادي الفرنسي.

ومع اقتراب ديمبيلي من باريس سان جيرمان، فإن إدارة برشلونة حريصة على التعاقد مع أنخيل دي ماريا، نجم ريال مدريد السابق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت وصول الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي إلى برشلونة تمهيدًا للانتقال إلى النادي الكتالوني.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن أوباميانج سيوقع على عقود انتقاله إلى برشلونة في الساعات القليلة القادمة، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

حسب "Footmercato" فإن مانشستر يونايتد يحاول خطف صفقة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة من باريس سان جيرمان.

مانشستر يونايتد تحرك في الساعات الأخيرة من أجل محاولة خطف ديمبيلي، المرتبط بشدة بالانتقال إلى باريس.

لكن حتى الآن فإن الأزمة بين اللاعب وبرشلونة لم تنته بعد، في ظل عدم توصل أي طرف لاتفاق من أجل الحصول على اللاعب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس الهولندي لن ينتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية.

المفاوضات بين برشلونة وأياكس انهارت في نهاية المطاف، رغم رغبة الأرجنتيني الدولي في الانتقال إلى "كامب نو".