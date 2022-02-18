أخبار برشلونة: خسارة الصفقة الحلم لريال مدريد وموقف اقتصادي صعب

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

"انتقادات ميسي سخيفة واحذروا من تكرار سيناريو إنريكي"

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة يوم الجمعة 18 فبراير 2022

موهبة بالميراس وهدف برشلونة حضر مباراة نابولي

برشلونة رفض بيع الزلزولي لأحد كبار ألمانيا

تيباس: برشلونة لا يمكنه التعاقد مع هالاند

هالاند يقترب من ريال مدريد لا برشلونة

موهبة بالميراس وهدف برشلونة حضر مباراة نابولي

كشفت تقارير صحفية، عن وصول إندريك، لاعب بالميراس الشاب إلى ملعب كامب نو، لمتابعة مباراة الفريق الكتالوني أمام نابولي في الدوري الأوروبي، بعد دعوة من البرسا له ولوالده.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب الشاب، بالانضمام إلى برشلونة من بالميراس لتدعيم صفوف الفريق، والاعتماد عليه في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

برشلونة رفض بيع الزلزولي لأحد كبار ألمانيا

رفض نادي برشلونة الإسباني، عرضًا رسميًا، من أجل التعاقد مع الجناح الشاب عبد الصمد الزلزولي في شهر يناير الماضي.

وكشف موندو ديبورتيفو أن النادي رفض عرضًا بـ15 مليون يورو لضم الزلزولي من أحد كبار الدوري الألماني دون ذكر الاسم، رغم حاجته لتوفير الأموال من أجل الامتثال للوائح اللعب المالي النظيف.

تيباس: برشلونة لا يمكنه التعاقد مع هالاند

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن برشلونة لا يمكنه التعاقد مع إرلينج هالاند حاليًا.

رئيس الليجا قال "بالوضع الحالي كما هو، لا يمكن لبرشلونة ضم هالاند، ينبغي عليهم بيع بعض اللاعبين والاشتراك في اتفافية CVC لفعلها".

هالاند يقترب من ريال مدريد لا برشلونة

رغم ارتباطه كثيرًا ببرشلونة، يبدو أن إرلينج هالاند بات أقرب للانضمام إلى ريال مدريد لا النادي الكتالوني.

هذا ما ذكرته صحيفة "سبورت" التي أشارت إلى اتفاق مبدئي بين والد اللاعب وريال مدريد في اجتماع دار بينهما في موناكو.