أخبار برشلونة: جافي يريد الاستمرار.. ومانشستر يرغب في ضم ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021:

رغم اهتمام تشيلسي الإنجليزي بالحصول على خدماته، إلا أن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن جافي لا يرغب في مغادرة برشلونة.

جافي، 17 عامًا، ارتبط بعدد كبير من الأندية الأوروبية في الآونة الأخيرة، إلا أن اللاعب سعيد في "كامب نو".

وينتظر جافي أن تقوم إدارة برشلونة بإنهاء مسألة تجديد عقده في الفترة القادمة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع النادي لتمديد عقده.

ويمكن للفرنسي الدولي التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل والرحيل مجانًا في نهاية الموسم، إلا إذا قرر برشلونة بيعه في يناير للحصول على دخل نظير رحيله.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يستهدف التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

بونجاح تألق بشكل مذهل في السد تحت قيادة تشافي الفنية، قبل عودة نجم "البلوجرانا" السابق إلى "كامب نو".

وفي ظل عدم اليقين بشأن مستقبل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، فإن تشافي يرى في بونجاح اللاعب القادر على تقديم الإضافة الهجومية المناسبة في صفوف برشلونة.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيدخل في صراع مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد للحصول على خدمات الفرنسي ألكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال.

ومع اقتراب عقد لاكازيت في آرسنال من نهايته، فإن الفرنسي سيكون متاحًا بقيمة مخفضة في يناير المقبل.

ويرغب برشلونة في تقوية خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، وسيكون ذلك الهدف الأساسي للنادي في يناير القادم.