أخبار برشلونة: تياجو يرد على اهتمام "البلوجرانا".. ومشوار أومتيتي ينتهي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

رد تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي على الأنباء التي ربطته بالعودة من جديد إلى برشلونة.

وأكد تياجو أنه لا يعير أي اهتمام لتلك الأخبار في الوقت الحالي.

وقال: "أنا ألعب كرة القدم، ولا أهتم بالشائعات".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يفكر جديًا في فسخ عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

المدافع الفرنسي لم يلعب أي مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي، ورغم ذلك يحصل على راتب يتخطى 200 ألف يورو في الأسبوع الواحد.

ورفض أومتيتي مؤخرًا تخفيض راتبه أسوة بباقي لاعبي الفريق، ويبدو برشلونة مستعدًا لفسخ عقده في الفترة المقبلة، قبل 18 شهرًا على نهاية عقده الحالي في "كامب نو".

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن برشلونة يخطط نحو ثنائي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش وتيمو فيرنر.

تحرك برشلونة نحو ثنائي تشيلسي جاء بعد توقف المفاوضات بشأن رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات ستيرلينج، لكن فيرنر وزياش قد يصبحان أهدافًا أسهل في حالة رغب مانشستر سيتي في الحصول على الكثير من المال مقابل التخلي عن خدمات نجمه.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة في صيف 2022.

رغبة مانشستر يونايتد تأتي في ظل اقتراب خروج الفرنسي بول بوجبا من ملعب "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على لاعب وسط بقدرات إبداعية، ويرى في دي يونج اللاعب القادر على سد فراغ رحيل بوجبا.