أخبار برشلونة: توريس يسخر من تقارير رحيله .. وجافي يقترب من التجديد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 11 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022:

سخر فيران توريس جناح برشلونة من الشائعات التي تحدثت عن احتمالية رحيله عن "كامب نو" بعد التضخم في عدد لاعبي الهجوم في الفريق.

وقال فيران توريس عندما سُئل عن الأمر: "رحيلي؟ لقد وصلت للتو إلى برشلونة".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيعود لمحاولة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023.

النادي الكتالوني حاول التعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصعوبات المالية التي واجهها برشلونة لم تمكنه من إتمام التعاقد مع اللاعب.

أكدت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يفكر جديًا في بيع بعض اللاعبين الزائدين عن حاجة تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وحسب التقرير، فإن الهولندي فرينكي دي يونج يعد واحدًا من بيع اللاعبين الذين قد يتحرك برشلونة لبيعهم في يناير المقبل.

وإلى جانب دي يونج، أشار التقرير إلى أن برشلونة يفكر في بيع جوردي ألبا، وجيرارد بيكيه، وممفيس ديباي، لأنهم لن يحصلوا على عدد مناسب من الدقائق خلال الفترة القادمة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن جافي لاعب خط وسط برشلونة سيوقع قريبًا على عقده الجديد في "كامب نو".

الصحيفة أشارت إلى أن جافي سيوقع على عقده الجديد خلال سبتمبر الجاري، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

يذكر أن عقد جافي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2023، وأن عقده الجديد سيمتد حتى 2026.