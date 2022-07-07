أخبار برشلونة: تقديم كريستنسن ..وصراع ثلاثي على كوليبالي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 7 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 يوليو 2022:

قام نادي برشلونة اليوم الأربعاء بتقديم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن كلاعب جديد في صفوف النادي الكتالوني، في ثاني صفقة رسمية يبرمها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية.

كريستنسن انتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وبعقد يمتد حتى 2026، فيما تبلغ قيمة فسخ نجم ساحل العاج مع برشلونة 500 مليون يورو.

وأكد جوان لابورتا رئيس برشلونة خلال مؤتمر التقديم أن الدنماركي حقق حلم حياته بالانتقال إلى "كامب نو"، حيث كان كريستنسن يحلم بتحقيق ذلك الحلم منذ الثامنة من عمره.

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي برشلونة عاد من جديد للاهتمام بالحصول على خدمات الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير نادي أياكس الهولندي.

وأصبح الأرجنتيني الدولي متاحًا بقيمة مخفضة في فترة الانتقالات الصيفية، ويرى فيه برشلونة لاعبًا من الممكن أن يفيد عمق التشكيل.

أكد الصحفي الفرنسي رومان كانوتي أن نادي مارسيليا قرر الدخول على خط التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد الصحفي الفرنسي أن مارسيليا يفكر في ضم ديباي، خاصة بعد أن سبق له التألق في الدوري الفرنسي بألوان ليون قبل الانتقال إلى برشلونة.

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار الانتقالات، وجود صراع ثلاثي على خدمات السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

وكشف دي مارزيو أن الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة وتشيلسي ويوفنتوس، تتنافس على ضم قائد منتخب السنغال.

حسب التقرير فإن كوليبالي سيرفض الانتقال إلى يوفنتوس، لرغبته في مغادرة إيطاليا إذا ما رحل عن نابولي.