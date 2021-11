أخبار برشلونة: تقديم أسطوري لتشافي.. و"البلوجرانا" يغري نجم آرسنال

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021:

عقد نادي برشلونة حفل تقديم مدربه الجديد تشافي هيرنانديز في ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني وسط احتفالية رائعة شهدت تواجدًا جماهيريًا مميزًا.

وبعد حفل التقديم، أجرى تشافي مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن طموحات مع برشلونة، وطريقة إدارة النادي، والتعامل مع اللاعبين.

يمكنك قراءة مؤتمر تشافي ووقائع حفل التقديم من هنا: تشافي: رفضت البرازيل من أجل برشلونة!

وخلال مؤتمر تقديمه، أكد تشافي على ثقته الكاملة في أن الفرنسي عثمان ديمبيلي يمكن أن يكون واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه إذا ركز أكثر.

تشافي دعم ديمبيلي، وأكد أنه يحب أن يراه في برشلونة لأطول فترة ممكنة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن برشلونة سيقدم عرضًا إلى نادي سالزبورج النمساوي للحصول على خدمات المهاجم كريم أديمي.

أديمي يعد هدفًا لعدد من الأندية، أبرزها باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج.

برشلونة يبحث عن مهاجم جديد ويعد ذلك من أهم أولويات النادي بعد الغياب الطويل للأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

مجلة "Four Four Two" الإنجليزية تؤكد أن برشلونة سيتحرك للتعاقد مع ألكساندر لاكازيت مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي.

المجلة الإنجليزية كشفت أن برشلونة يرغب في استغلال اقتراب عقد لاكازيت مع آرسنال من نهايته، وأنه سيعرض عليه عقدًا في يناير المقبل، على أن يصل إلى "كامب نو" مجانًا في الصيف المقبل.