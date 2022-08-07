أخبار برشلونة: تعهد بتسجيل الصفقات .. وموقف ألونسو يتضح

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 7 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 7 أغسطس 2022:

تعهد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بأن يتمكن "البلوجرانا" من تسجيل كل الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لابورتا وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية تعهد بأن يتمكن النادي من تسجيل جميع التعاقدات التي قام بها، رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها "البلوجرانا". (طالع التفاصيل)

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي رسميًا عن تعاقده مع البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة في صفقة انتقال حر.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي قبل مصيره بأنه لن يكون ضم خطط برشلونة في الموسم المقبل.

التقرير أكد أن أومتيتي وافق على ألا يتواجد مع برشلونة في مباراة كأس جوان جامبر، وأن يرحل عن الفريق في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

اعترف توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي بأن ماركوس ألونسو قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن "البلوز" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يكن الظهير الأيسر الإسباني مدرجًا في قائمة تشيلسي لزيارة ملعب جوديسون بارك لمواجهة إيفرتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وسط الحديث المنتشر في الصحافة والإعلام بشأن مستقبله، وانتقاله إلى برشلونة.

وتحدث توخيل بعد المباراة مع شبكة "سكاي" وأكد أن ألونسو سيغادر صفوف الفريق في الفترة المقبلة بعد أن طلب ذلك ووافق المدرب الألماني، كما أوضح أن من الوارد أن يتعاقد البلوز مع أسماء جديدة. (طالع التفاصيل)