أخبار برشلونة: تشافي يريد نجم ليفربول.. وجناح تشيلسي لتعزيز "البلوجرانا"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرغب في إعادة تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي مرة أخرى إلى "كامب نو".

الصحيفة أكدت أن تياجو منفتح على العودة إلى برشلونة، الذي بدأ معه مسيرته في 2009.

ويحاول برشلونة أن يبدأ مرحلة جديدة تحت قيادة تشافي، وحدد الآن تياجو كأحد أبرز أهدافه، بعد أن توصل بالفعل لاتفاق لعودة البرازيلي داني ألفيش في يناير المقبل.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة قد وضع الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي على رأس قائمة أولوياته.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة سيحاول التعاقد مع بوليسيتش على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

ولا يعد بوليسيتش اللاعب الوحيد من تشيلسي على رادار برشلونة، حيث يراقب "البلوجرانا" وضع حكيم زياش وكالوم هودسون أودوي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن برشلونة سيقدم عرضًا إلى مانشستر سيتي في يناير المقبل لاستعارة رحيم ستيرلينج مع خيار الشراء.

مانشستر سيتي لا يرغب في خسارة النجم الإنجليزي، لكنه اللاعب منفتح على فكرة رحيله إذا ما وصل العرض المناسب إذا لم يحصل على تأكيدات بشأن دقائق لعبه مع بطل الدوري الإنجليزي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة أمامه فرصة للتعاقد مع مارك روكا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني.

روكا، لاعب إسبانيول السابق، يرغب في العودة إلى إسبانيا من جديد، في ظل عدم تأقلمه مع بايرن ميونخ.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع بايرن ميونخ للحصول على خدمات روكا، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، التي تقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.