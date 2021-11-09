أخبار برشلونة: تشافي يبدأ عمله.. وجوارديولا يؤكد اهتمام "البلوجرانا" بضم ستيرلينج

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

قاد تشافي هيرنانديز اليوم الثلاثاء، أول حصة تدريبية له في قيادة نادي برشلونة، بعد أن وقع رسميًَا عقود انضمامه إلى النادي يوم الإثنين.

تشافي يبدأ مهام عمله في غياب 21 لاعبًا، بين الإصابات واللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

برشلونة وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور اجتماع تشافي وطاقمه الفني مع اللاعبين في حضور جوان لابورتا رئيس النادي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة أعاد اهتمامه بالتعاقد مع ساؤول لاعب وسط أتلتيكو مدريد الذي يلعب الموسم الحالي معارًا إلى تشيلسي الإنجليزي.

ساؤول لم يتمكن من التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي، ويبدو أن تشيلسي لن يتعاقد معه بشكل دائم.

برشلونة كان يرى في ساؤول أحد الأهداف التي يمكن التعاقد معها لتدعيم وسط الفريق، ومع عودته المحتملة إلى أتلتيكو مدريد فإن النادي الكتالوني قد يتحرك لضم اللاعب.





أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن برشلونة لا يزال ناديًا مغريًا لأي لاعب أو مدرب.

حديث جوارديولا الذي نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية جاء خلال سؤاله عن انتقال لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج إلى برشلونة.

وأضاف عن احتمالية وجود مفاوضات بين الناديين: "ليس لدي أي فكرة، لا أعرف، ومن الواضح أنني لن أخبرك بهذا أيضًا".

قناة "Esport 3" الإسبانية أكدت أن أزمة الإصابات التي يواجهها برشلونة منذ بداية الموسم تسببت في توتر كبير داخل النادي.

القناة أكدت أن ماتيو أليماني المدير الرياضي، وتشافي المدرب الجديد تحدثا عن مدى قلقهما من الوضع.

وأشارت القناة إلى أن اللاعبين يشعرون بالانزعاج من مدربي اللياقة البدنية في النادي، وهناك اتجاه من تشافي لتغييرهم.



