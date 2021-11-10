أخبار برشلونة: تشافي مفتاح عودة ميسي.. وألفيش يقترب من "كامب نو"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي كان قريبًا من التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في الصيف الماضي.

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي كان مهتمًا بضم الفرنسي الدولي في الصيف الماضي، لكن قواعد اللعب المالي النظيف عطلت العملية.

برشلونة اقترح في ذلك الوقت إتمام الصفقة في عملية تبادلية، يتوجه فيها ديمبيلي إلى ملعب الاتحاد مع انضمام رحيم ستيرلينج إلى "البلوجرانا"، لكن جناح مانشستر سيتي عطل العملية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت مفاجأة سارة لجماهير برشلونة، بعد تأكيدها على احتمالية ارتداء الأرجنتيني ليونيل ميسي قميص "البلوجرانا" مرة أخرى.

ميسي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز سيلعب دورًا محوريًا في محاولة إعادة ميسي إلى برشلونة، لكن ذلك لن يكون قبل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023.

صحيفة "UOL" البرازيلية أكدت أن داني ألفيش أصبح قريبًا للغاية من العودة إلى نادي برشلونة.

الصحيفة البرازيلية أكدت أن إدارة برشلونة ستعقد اجتماعًا مع ألفيش خلال الأسبوع المقبل، على أمل إعادته إلى ملعب "كامب نو" في صفقة انتقال حر.

ألفيش معجب بفكرة اللعب تحت قيادة زميله السابق تشافي هيرنانديز، وهو ما قد يؤدي إلى نجاح المفاوضات.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ليفربول الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات عثمان ديمبيلي.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ليفربول مستعد لتقديم 20 مليون يورو للحصول على خدمات جناح برشلونة في يناير المقبل.

ويأمل ليفربول أن تستمر أزمة تجديد العقد بين برشلونة وديمبيلي، ليقدم عرضه إلى إدارة "البلوجرانا" التي لن ترفض أي مبلغ يقدم لبيع الدولي الفرنسي، بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم.