أخبار برشلونة: تحذير أخير لديمبيلي .. وبيانيتش لا يريد العودة

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 يناير 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة أمهل الفرنسي عثمان ديمبيلي 48 ساعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن الطرفان لاتفاق على التجديد.

ويرغب برشلونة في التعرف سريعًا على قرار ديمبيلي سواء بالاستمرار أو عدم التجديد، حتى يبدأ وضع خططه للمستقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد يراقب رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

عقد أراوخو مع برشلونة ينتهي بعد 18 شهرًا فقط، ويضغط بقوة من أجل الحصول على عقد جديد بشروط مالية أفضل في "كامب نو".

موقف برشلونة المالي ليس قويًا بما يكفي لتلبية طلبات أراوخو في الوقت الحالي، ويبدو أن مانشستر يونايتد قد بدأ بالفعل التواصل مع ممثلي اللاعب من أجل التعرف على إمكانية ضمه.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن مانشستر سيتي جعل التعاقد مع نيكو جونزاليس لاعب وسط برشلونة أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي.

ويبحث مانشستر سيتي عن لاعب للتعاقد معه في الصيف المقبل من أجل تعزيز وسط الملعب، ويرى بيب جوارديولا في اللاعب صاحب العشرين عامًا الخيار المثالي.

ومن جانبه، فإن برشلونة ليست لديه أي نية في التخلي عن أحد خريجي أكاديمية النادي بعد ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية مع الفريق الأول، وسيطلب مبلغًا خياليًا للسماح برحيله.

صحيفة "Daily Sabah" التركية تؤكد أن البوسني ميراليم بيانيتش المعار من برشلونة لا يريد مغادرة بشكتاش، ويفضل البقاء في النادي خلال الموسم المقبل.

ومن جانبه، كان بشكتاش قد أعرب بالفعل عن نيته بدء محادثات مع برشلونة لمحاولة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ويمتد عقد بيانيتش مع برشلونة حتى صيف 2024، وستكون خطوة رحيل البوسني محورية في مساعدة النادي الكتالوني لإيجاد حل نهائي للاعب الذي لم يتمكن من التأقلم في "كامب نو". (طالع لمزيد من التفاصيل)