أخبار برشلونة: تحديد سعر ليفاندوفسكي .. ومنافس جديد على أداما

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022:

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن نادي بايرن ميونخ لا يرغب في خسارة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويرغب في تجديد عقده مع النادي لأطول فترة ممكنة.

لكن النادي البافاري قرر أنه في حالة عدم موافقة ليفاندوفسكي على التجديد، فإن بطل الدوري الألماني يرغب في الحصول على 40 مليون يورو مقابل السماح له بالرحيل.

وارتبط ليفاندوفسكي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة، حيث يسعى فريق المدرب تشافي هيرنانديز إلى تقوية صفوفه خاصة في خط الهجوم.

الصحفي الإسباني فيكتور مالو أكد أن برشلونة يستهدف الحصول على خدمات الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الهولندي.

المدافع الأرجنتيني سيرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة، حيث بدأ بالفعل البحث عن منزل في إسبانيا.

ويرى تشافي أن مارتينيز هو البديل المثالي طويل الأمد للظهير المخضرم جوردي ألبا، وتقدر قيمة الأرجنتيني بحوالي 30 مليون يورو.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ميلان الإيطالي مهتم بالحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش من برشلونة في الصيف المقبل.

بيانيش يلعب خلال الموسم الحالي مع بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، ويرغب برشلونة في التخلص منه بسبب راتبه.

ويرغب ميلان في ضم بيانيتش على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في صيف 2023.

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أكد أن نادي إيفرتون يرغب في التعاقد مع الإسباني أداما تراوري.

أداما يلعب حاليًا في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون الإنجليزي، وقدم أداءً مميزًا في ملعب "كامب نو".

ومع عدم وجود سيولة مالية كافية في برشلونة، فإن النادي الكتالوني قد لا يتمكن من دفع قيمة شرط الشراء في عقد الإعارة.