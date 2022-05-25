أخبار برشلونة: تحديد سعر ديباي .. وحالة وحيدة لضم نيمار

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 25 مايو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن استمرار الهولندي ممفيس ديباي مع نادي برشلونة أصبح محل شك كبير.

الصحفية أشارت إلى أن برشلونة يفكر في بيع ديباي إذا ما حصل على توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وإذا ما حدث ذلك، فإن برشلونة يرغب في الحصول على 20 مليون يورو للسماح برحيل ديباي عن "كامب نو".

موقع "Fichajes" الإسباني كشف أن برشلونة يواجه منافسة قوية في محاولته للحصول على خدمات البلجيكي عدنان يانوزاي جناح نادي ريال سوسييداد.

وتسعى أندية إشبيلية وفالنسيا للحصول على خدمات يانوزاي، الذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد يانوزاي مع ريال سوسييداد في 30 يونيو 2022، وتشير التقارير إلى أنه لا ينوي تجديد العقد، وهو ما جعل الأندية الإسبانية تتصارع على خدماته.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي طلب من إدارة فريقه السماح له بالرحيل إلى برشلونة.

ويحاول برشلونة جاهدًا الحصول على خدمات رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يعد هدفًا أساسيًا لتدعيم الخط الأمامي.

الصحيفة كشفت أن رافينيا طلب من ليدز يونايتد السماح له بالانتقال إلى برشلونة، بعد أن ساعد الفريق على البقاء في الدوري الإنجليزي.

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن الحالة الوحيدة التي قد يعود فيها البرازيلي نيمار إلى "كامب نو".

لابورتا أدلى بتصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية قال فيها: "من لا يحب نيمار؟ إنه لاعب استثنائي لكن كل الذي يريدون العودة إلى برشلونة يجب أن يكونوا لاعبين أحرار".

وأضاف: "لسنا في وضع يسمح لنا بتنفيذ عمليات شراء لهذا النوع من اللاعبين". (طالع لمزيد من التفاصيل)