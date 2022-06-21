أخبار برشلونة: تحديد بديل بوسكيتس .. وجيرونا يريد أومتيتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 21 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن برشلونة حدد الفرنسي ماكيسم لوبيز لاعب نادي ساسوولو الإيطالي، كبديل طويل الأمد لقائده سيرجيو بوسكيتس.

برشلونة يرغب في التعاقد مع لوبيز، الذي تخرج من أكاديمية نادي مارسيليا، قبل الانضمام إلى ساسوولو في 2020.

ولم يكشف التقرير عن القيمة التي يتوجب على برشلونة دفعها للتعاقد مع لوبيز، الذي يمتد عقده مع ساسوولو حتى صيف 2025.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن برشلونة يجهز عرضًا جديدًا لمحاولة إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد رومانو أن عرض برشلونة الجديد سيصل إلى 50 مليون يورو، وهي القيمة التي قد تُرضي بايرن ميونخ في نهاية المطاف.

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقد طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني من إدارة "البلوجرانا" بالقيام بمحاولة أخيرة من أجل الإبقاء على الفرنسي عثمان ديمبيلي في "كامب نو".

وأكد التقرير أن تشافي وطاقمه التدريبي يخشون من تفويت فرصة التعاقد مع بعض اللاعبين الذين يرغبون فيهم أثناء انتظارهم للنادي لبيع الحصص الخاصة بالتسويق والأصول التجارية، وحقوق البث التلفزيوني.

القلق الأساسي يأتي بشأن الوقت القصير للتجديد مع ديمبيلي، والذي سيصبح لاعبًا حرًا في الأول من يوليو، وكذلك تحركات المنافسين للتعاقد مع الفرنسي الدولي في صفقة انتقال حر. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيري جوارديولا رئيس مجلس إدارة نادي جيرونا ألمح إلى رغبة ناديه في التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

ومع عودة جيرونا من جديد إلى الدوري الإسباني، فإن النادي الكتالوني يرغب في تعزيز صفوفه، ويرى أن التعاقد مع أومتيتي فرصة لا تُعوض لدعم الفريق.