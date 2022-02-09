أخبار برشلونة: تجديد جافي يقترب .. وتراجع عن ضم كيسييه

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة بدأ العمل من أجل التوقيع على عقد جديد مع جافي نجم الوسط الشاب.

وحسب الصحيفة، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مصمم على الاحتفاظ بخدمات جافي لأطول وقت ممكن في برشلونة، ويحث النادي على الإسراع في وتيرة مفاوضات تجديد عقده.

وأبدى برشلونة استعداده لمنح جافي عقدًا جديدًا حتى 2027، بعد أن أثبت اللاعب نفسه بالفعل في "البلوجرانا".

أكد الفرنسي أنتوني مارسيال، لاعب نادي مانشستر يونايتد المعار إلى إشبيلية حتى نهاية الموسم، أنه رفض عروضًا من برشلونة ويوفنتوس من أجل التوقيع مع النادي الأندلسي.

مارسيال قضى سبعة مواسم في "أولد ترافورد" لكن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد كشف عن رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في مسيرته بعد عدم حصوله على فرص مناسبة للعب خلال موسم 2021-22.

موقع "FC Inter 1908" الإيطالي أكد أن برشلونة قدم عرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر.

برشلونة عبر عن رغبته في ضم بروزوفيتش عبر تقديم عرض بقيمة ثمانية ملايين يورو في الموسم لإغراء الدولي الكرواتي بالانتقال إلى "كامب نو" في الصيف المقبل.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع إنتر بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق على تجديد عقده.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع فرانك كيسييه لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي.

برشلونة كان من ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات كيسييه في الصيف المقبل، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم.

إلا أن مطالب كيسييه المالية المرتفعة جعلت برشلونة يتراجع عن الصفقة.