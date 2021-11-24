أخبار برشلونة: بايرن يريد بيدري.. ومدافع جلادباخ على رادار "البلوجرانا"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بالحصول على خدمات بيدري نجم وسط برشلونة.

بيدري، 18 عامًا، حصل مؤخرًا على جائزة الفتى الذهبي، ويعد من بين أبرز اللاعبين الشباب في برشلونة.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن بايرن مستعد لتقديم أربعة أضعاف الراتب الذي يحصل عليه بيدري في برشلونة لإقناعه بالانتقال إلى "أليانز أرينا".

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن برشلونة دخل في صورة التعاقد مع ماتايس جينتر مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

عقد جينتر مع مونشنجلادباخ ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية، على رأسها إنتر الإيطالي، الذي يعد الأقرب لضم اللاعب.

الموقع الإيطالي لم يستبعد برشلونة من السباق بعد، في ظل رغبته في تحسين قائمته خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب عن كثب وضع المفاوضات بين برشلونة ونجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022، وحتى الآن يعاني النادي الكتالوني في التوصل لاتفاق مع ممثليه لتمديد التعاقد.

مانشستر يونايتد وضع ديمبيلي بالفعل ضمن خططه، على أمل ضمه بالمجان في نهاية الموسم.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن جافي لاعب برشلونة الشاب أصبح هدفًا أساسيًا في خطط نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي لن يكون الوحيد الذي يحاول إخراج جافي من برشلونة، حيث انضم بايرن ميونخ أيضًا إلى سباق التعاقد مع اللاعب.

عقد جافي مع برشلونة يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو، وهي قيمة مناسبة بالنظر إلى قدرات اللاعب الشاب.