أخبار برشلونة: بايرن يخطف جوهرة "البلوجرانا" .. وتير شتيجن لن يرحل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 28 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 28 يوليو 2022:

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في الحصول على خدمات المغربي آدم أزنو ظهير برشلونة صاحب الخمسة عشر عامًا، في صفقة انتقال حر.

أزنو نشر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوديع النادي الكتالوني، وشكر برشلونة على الفترة التي قضاها مع النادي.

وتمكن بايرن ميونخ من الحصول على توقيع النجم المغربي الشاب لمدة ثلاث سنوات، حتى يونيو 2025، مع خيار توقيع عقد احترافي.

موقع "ccma" الإسباني كشف أن نادي سيلتا فيجو دخل في مفاوضات مع أوسكار مينجيزا مدافع برشلونة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن مينجيزا قد يصبح أول اللاعبين الراحلين عن برشلونة بشكل دائم في فترة الانتقالات الصيفية.

برشلونة لا يملك خيارًا لتسجيل الصفقات الجديدة في الوقت الحالي إلا بالتخلص من بعض نجومه، ويعد مينجيزا من اللاعبين المرشحين للخروج.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة يفكر في التعاقد مع المدافع إينيجو مارتينيز مدافع نادي أتلتيك بيلباو، لكنه قد يؤجل التحرك من أجله حتى صيف 2023.

التقرير أكد أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات مارتينيز، على الرغم من اقتراب "البلوجرانا" من إتمام التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية.

النادي الإسباني سيحاول ضم مارتينيز في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده مع ريال سوسييداد ينتهي في صيف 2023، وبالتالي من الممكن أن يصل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

ويرى برشلونة أن مارتينيز قادر على أخذ مكان جيرارد بيكيه في دفاع "البلوجرانا" في المستقبل القريب.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لن يتخلى عن خدمات الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس الفريق.

التقرير أكد على وجود حالة من الإيمان من قبل إدارة برشلونة في قدرة الحارس الألماني على استعادة مستواه الذي تراجع في آخر موسمين. (طالع التفاصيل)