أخبار برشلونة: باريس متمسك بميسي .. وأوباميانج يفسر احتفال "الكلاسيكو"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 21 مارس 2022:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر الوقوف في وجه محاولات عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى إلى صفوف برشلونة.

التقرير أشار إلى أن ميسي يريد العودة من جديد إلى "كامب نو"، بعد أن عانى صعوبات شديدة في التأقلم خلال أول موسم له في "حديقة الأمراء".

وترى إدارة باريس سان جيرمان أن ميسي هو "جوهرة التاج" في الفريق الحالي، ولن تسمح برحيله بأي حال.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي انضم هو الآخر إلى سباق التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

مدافع منتخب أوروجواي قد يرحل عن برشلونة في الصيف المقبل، حيث سيدخل العام الأخير في عقده مع برشلونة.

وانضم بذلك يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الاهتمام بالحصول على خدمات أراوخو في الصيف القادم.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن برشلونة قرر منافسة ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات بيدرو بورو ظهير مانشستر سيتي المعار إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن بورو يثير أيضًا اهتمام بايرن ميونخ الألماني.

وسيحاول سبورتينج لشبونة الاستفادة من الوضع، بتفعيل بند الشراء في عقد الإعارة من مانشستر سيتي، ثم بيع الإسباني الشاب بأعلى سعر ممكن لأحد الأندية المهتمة.

حقق برشلونة فوزًا عريضًا على ريال مدريد مساء الأحد برباعية نظيفة، في مباراة قمة الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة الجديد هدفين وصنع هدفًا، ليكتب شهادة تألقه مع النادي الكتالوني.

وبعد هدفه الثاني، ركض أوباميانج نحو الراية الركنية للاحتفال، قبل أن يمنحه أحد الأشخاص كرة حمراء، ليقوم الجابوني بتقليد حركة تشير إلى المسلسل الكارتوني "Dragon Ball Z" الشهير.

جاء احتفال الجابوني في إشارة إلى شخصية جوكو في المسلسل، وكانت حركة أوباميانج واضحة لجميع معجبي الشخصية من جميع أنحاء العالم. (طالع لمزيد من التفاصيل)