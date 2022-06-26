أخبار برشلونة: أومتيتي يقترب من الرحيل وروما يدخل سباق ضم لونجليه

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 26 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 26 يونيو 2022:

بايرن ميونخ يتجاهل محاولات برشلونة لضم ليفاندوفسكي

صامويل أومتيتي يقترب من الرحيل عن برشلونة

روما يريد التعاقد مع مدافع برشلونة بأمر من مورينيو

برناردو سيلفا عرض نفسه على برشلونة!

بايرن ميونخ يتجاهل محاولات برشلونة لضم ليفاندوفسكي

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة بايرن ميونخ تتجاهل محاولات برشلونة، وترفض الرد على اتصالات إدارة الفريق الكتالوني، لحسم صفقة روبرت ليفاندوفسكي.

وتسعى إدارة برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن بايرن ميونخ يريد الاحتفاظ باللاعب ويرفض رحيله، وتتجاهل الإدارة اتصالات إدارة برشلونة.

صامويل أومتيتي يقترب من الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي، يقترب من الانضمام إلى جيرونا، خلال الفترة القادمة، وسط اهتمام بعض الأندية الإيطالية للحصول على خدمات أومتيتي أيضًا.

روما يريد التعاقد مع مدافع برشلونة بأمر من مورينيو

أكدت تقارير صحفية رغبة نادي روما، في التعاقد مع كليمون لونجليه، مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "موندوديبورتيفو" فإن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، طلب التعاقد مع المدافع الفرنسي، خاصة أنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الكتالوني، وتسعى إدارة برشلونة لبيعه في الميركاتو الحالي.

برناردو سيلفا عرض نفسه على برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة سابقة لدى لاعب متوسط ميدان مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، للانضمام لفريق برشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن سيلفا كان قد تواصل مع مسؤولي برشلونة، أثناء فترة المفاوضات مع فيران توريس، وأخبرهم برغبته في اللعب بألوان الفريق الكتالوني.