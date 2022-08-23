أخبار برشلونة: أوباميانج على أعتاب تشيلسي .. وبايرن ميونخ يحاول ضم دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 23 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022:

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن جميع الأطراف تشعر بالتفاؤل لإنهاء صفقة انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة الإسباني إلى تشيلسي.

التقرير أشار إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي يرغب في ضم أوباميانج، وأن الجابوني يرغب في العودة إلى لندن.

كما أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين تشيلسي وأوباميانج، والمفاوضات بين برشلونة و"البلوز" دخلت مراحلها الأخيرة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة اقترب من إيجاد مخرج لمهاجمه الدنماركي مارتين برايثوايت.

الصحيفة أكدت أن برشلونة يسعى للتخلص من راتب الدنماركي الكبير لتحسين كتلة الرواتب في الفريق، وأن نادي ريال مايوركا قد يتحرك للتعاقد معه، وهي الفرصة التي يحاول "البلوجرانا" استغلالها في أسرع وقت ممكن.

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن نادي ليتشي الإيطالي يعمل على التوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن المتغيرات في صفقة استعارة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

برشلونة سيتكفل بكامل راتب أومتيتي خلال الموسم، لكن النادي الكتالوني في المقابل سيحصل على متغيرات بناء على عدد مرات مشاركة الفرنسي في المباريات.

ومن المتوقع أن يتوجه أومتيتي إلى إيطاليا يوم الأربعاء للخضوع للفحص الطبي وإتمام انتقاله إلى ليتشي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي بايرن ميونخ في ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الموثوق في نقل أخبار انتقالات النادي الكتالوني جيرارد روميرو عبر قناته الخاصة في موقع "تويتش".

وأكد خلال ما ذكره اليوم أن النادي البافاري مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وأوضح كذلك أن النادي الألماني يعرض وضع بند يمكنه من ضم اللاعب بشكل نهائي في نهاية العام الإعارة كما كان الحال في إعارة كوتينيو. (طالع التفاصيل)