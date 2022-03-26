أخبار برشلونة: اهتمام بليفاندوفسكي ورافينيا.. ولا محادثات مع مبابي
أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.
خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.
فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".
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وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.
فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.
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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.
أخبار برشلونة اليوم السبت 26 مارس 2022:
- برشلونة يدخل السباق على رافينيا
- ليفاندوفسكي مطلوب في برشلونة
- انتهاء مهلة برشلونة لديمبيلي
- برشلونة ينفي تقاربه مع مبابي
برشلونة يدخل السباق على رافينيا
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن باريس سان جيرمان وبرشلونة في سباق على رافينيا لاعب ليدز يونايتد، والمتوقع أن يرحل بمبلغ 60 مليون جنيه استرليني.
اللاعب متواجد على قائمة العاصمي الفرنسي بجانب عثمان ديمبيلي وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون.
ليفاندوفسكي مطلوب في برشلونة
بحسب ما جاء في سبورت إيطاليا، فإن روبرت ليفاندوفسكي مطلوب في برشلونة في الصيف القادم.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الكتلان لديهم اتفاق بالفعل مع بايرن ميونخ، والذي يمتد عقد اللاعب معه حتى 2023.
انتهاء مهلة برشلونة لديمبيلي
بحسب ما نشر الصحفي الإسباني فيرناندو بولو، فإن المهلة التي قدمها برشلونة لعثمان ديمبيلي للرد على عرضه الأخير قد انتهت.
وكشف الصحفي في تغريدته على تويتر، أن اللاعب قد يرحل مع نهاية الموسم، وقد تكون وجهته هي بايرن ميونخ.
برشلونة ينفي تقاربه مع مبابي
نشر الصحفي فابريزيو رمانو على حسابه على تويتر تغريدة تشير إلى أن برشلونة قام بنفي الأخبار التي أكدت اقترابه من ضم مبابي.
وقال في تغريدته أن مصادره داخل النادي نفت المحادثات بين اللاعب والفريق، وأكد وجود مسودة عقد جاهزة للفرنسي في ريال مدريد.