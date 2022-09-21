أخبار برشلونة: النادي يرد على تسريب مفاوضات ميسي .. وتحديد بديل بوسكيتس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022:

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا للرد على التقارير التي سربت تفاصيل مفاوضات "البلوجرانا" مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق السابق.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية نشرت تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات ميسي مع إدارة برشلونة في صيف 2020 للتوقيع على عقده الجديد.

برشلونة أعرب عن الاستياء من نشر تلك المعلومات، وأكد النادي أنه اتصل بالفعل بالخدمات القانونية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. (طالع التفاصيل)

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أكد أن برشلونة كان مهتمًا بالتعاقد مع الكرواتي لوفرو ماير لاعب نادي رين الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ماير، الملقب بـ"مودريتش الجديد" يعد واحدًا من بين أبرز لاعبي نادي رين منذ انضمامه إلى صفوفه قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.

برشلونة لم يفقد بعد اهتمامه بالتعاقد مع ماير، لكن مطالب رين بالتخلي عنه مقابل 60 مليون يورو تجعل الأمور معقدة في الوقت الحالي.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جوردي ألبا ينوي المنافسة والعودة من جديد إلى التشكيل الأساسي في برشلونة.

ويأمل ألبا أن يكون تواجده مع منتخب إسبانيا، وتقديم أداء جيد مع "لا روخا"، عاملًا مساعدًا على عودته للتشكيل الأساسي في برشلونة.

يحاول برشلونة إيجاد بديل طويل الأمد لقائده سيرجيو بوسكيتس، والذي ينتهي عقده مع "البلوجرانا" بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت أن برشلونة يراقب وضعية مارتين زوبيمندي نجم وسط نادي ريال سوسييداد.

ويرى برشلونة أن زوبيمندي، صاحب الثلاثة وعشرين عامًا، قادر على أخذ مكان بوسكيتس، خاصة وأنه يلعب مع الفريق الأول في ريال سوسييداد منذ 2019.

ويمتد عقد زوبيمندي مع ريال سوسييداد حتى صيف 2025، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده مع ناديه 60 مليون يورو.