أخبار برشلونة: سيتي يحدد سعر ستيرلينج وفتح الباب أمام عودة بيانيتش

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021:

مانشستر سيتي يحدد سعر ستيرلينج

إدارة برشلونة تحدد ميزانية تعاقدات الفريق في يناير المقبل

برشلونة يفتح الباب أمام عودة بيانيتش

إدارة برشلونة تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن عودة ألفيش

مانشستر سيتي يحدد سعر ستيرلينج

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي مانشستر سيتي حدد سعر بيع لاعبه رحيم ستيرلينج، في حال رحيله خلال يناير القادم.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه بضم ستيرلينج، ووفقًا لما ذكرته صحيفة مترو الإنجليزية فإن سيتي سيطلب 45 مليون جنيه سترليني، للتخلي عن لاعبه الدولي.

إدارة برشلونة تحدد ميزانية تعاقدات الفريق في يناير المقبل

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، صدمة كبيرة بشأن المبلغ الذي حددته إدارة فريقه، لتدعيم صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شبكة "espn" الأمريكية أكدت أن تشافي سيكون لديه أقل من عشرة ملايين يورو لإنفاقها على التعاقدات وتعزيز الفريق في يناير.

برشلونة يفتح الباب أمام عودة بيانيتش

كشفت تقارير صحفية، أن رحيل رونالد كومان، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، فتح الباب أمام عودة ميراليم بيانيتش، الذي رحل في الصيف الماضي بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي وقلة مشاركاته.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن خيار عودة بيانيتش مرة أخرى إلى برشلونة يزداد كثيرًا في الفترة الحالية حتى وإن كانت القائمة الأولية لانتدابات يناير لا تشتمل على اسمه حتى اللحظة.

إدارة برشلونة تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن عودة ألفيش

علمت مصادر موقع جول الخاصة، أن إدارة برشلونة اتخذت قرارها النهائي، بشأن التعاقد مع داني ألفيش أسطورة الفريق السابق بالمجان.

إدارة، ترى أن ألفيش ليس خيارًا يمكن التفكير فيه حاليًا، رغم كونه واحدًا من أبرز اللاعبين التاريخيين في حقبة "البلوجرانا" الذهبية.