أخبار برشلونة: العرض الأول لضم ليفاندوفسكي وتأجيل حسم مصير ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 24 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022:

مارسيليا يوضح حقيقة اهتمامه بضم لونجليه

برشلونة يجهز العرض الأول للتعاقد مع ليفاندوفسكي

برشلونة يؤجل حسم مصير ديباي

مانشستر يونايتد يرفع عرضه للتعاقد مع دي يونج

مارسيليا يوضح حقيقة اهتمامه بضم لونجليه

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مارسيليا الفرنسي، ليس مهتمًا بالتعاقد مع كليمون لونجليه، مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما انتشر في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الصحفي "فابريزيو رومانو" فإن لونجليه سيرحل عن برشلونة في الميركاتو الحالي، ولكن ليس باتجاه مارسيليا.

برشلونة يجهز العرض الأول للتعاقد مع ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة قدم عرضه الرسمي الأول، للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" فإن برشلونة مستعد لتقديم 40 مليون يورو، للتعاقد مع المهاجم البولندي صاحب الـ 33 عامًا من الفريق البافاري.

برشلونة يؤجل حسم مصير ديباي

قرر نادي برشلونة الإسباني، الانتظار حتى شهر يوليو القادم لتحديد مصير المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

وقالت صحيفة "سبورت" إن بيع اللاعب هذا الصيف، سيتوقف على العديد من الملفات أهمها جاهزية أنسو فاتي وبقاء عثمان ديمبيلي من عدمه

مانشستر يونايتد يرفع عرضه للتعاقد مع دي يونج

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد، قرر رفع عرضه والبالغ قيمته 60 مليون يورو، لنادي برشلونة، للتعاقد مع لاعب الفريق فرينكي دي يونج.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفريق الإنجليزي رفع عرضه إلى 65 مليون، لضم اللاعب الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.