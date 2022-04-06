أخبار برشلونة: آرسنال يريد ديباي .. وتجديد أراوخو يقترب

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022:

صحيفة "سوبر ديبورتي" الإسبانية كشفت أن آرسنال الإنجليزي يفكر في التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم برشلونة في الصيف المقبل.

آرسنال تواصل بالفعل مع برشلونة لمناقشة إمكانية التعاقد مع ديباي، وإعادته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

ديباي سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد، لكن آرسنال قد يواجه منافسة من إيفرتون ونيوكاسل.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن برشلونة مصمم على الحصول على لاعب في مركز الظهير الأيسر لخلافة جوردي ألبا.

وسيحاول برشلونة التعاقد مع جافي جالان لاعب سيلتا فيجو في الصيف المقبل.

وترى إدارة برشلونة أن جالان سيكون اللاعب المناسب لخطط الفريق، وسيمثل دعمًا هائلًا لكتيبة تشافي هيرنانديز.

ستكون رغبة البرازيلي رافينيا ظهير ليدز يونايتد الإنجليزي حاسمة في انتقاله إلى صفوف برشلونة في نهاية المطاف.

وحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن المفاوضات بين رافينيا وبرشلونة مستمرة حتى الآن.

وقدم برشلونة عرضًا إلى رافينيا للانضمام إلى صفوف الفريق حتى صيف 2026، ومن جانبه فإن الجناح البرازيلي جعل "البلوجرانا" وجهته الأولى إذا ما رحل عن ليدز.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة عقد اجتماعًا مثمرًا للغاية مع وكيل أعمال رونالد أراوخو مدافع الفريق.

وحسب الصحيفة فإن أراوخو سيبقى في البلوجرانا حتى عام 2026، وسوف يتلقى مقابلًا ماديًا ما بين 3-4 ملايين يورو سنويًا، مع وضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.