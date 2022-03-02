أخبار برشلونة: اتفاق لضم كريستنسن .. وصراع مع مدريد على نجم ليل

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022:

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي للانتقال إلى "كامب نو" بالمجان في نهاية الموسم.

الصحيفة أشارت إلى أن كريستنسن قد وافق شفهيًا بالفعل على الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل بالمجان، حيث ينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو 2022.

حسب صحيفة "de Telegraaf" الهولندية، فإن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات المغربي نصير مزراوي ظهير أياكس الهولندي.

الصحيفة كشفت أن ميلان وبوروسيا دورتموند انضما بالفعل إلى سباق الحصول على خدمات الظهير المغربي.

وارتبط مزراوي بعدد من الأندية في الدوري الإنجليزي مؤخرًا، خاصة وأن عقده مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن برشلونة يواجه منافسة قوية من أجل الحصول على خدمات فرانك كيسييه نجم وسط نادي ميلان.

عقد كيسييه، 25 عامًا، مع ميلان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعل الاهتمام بالحصول على خدماته متزايدًا.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن أستون فيلا الإنجليزي يعد أحدث الأندية التي انضمت إلى سباق التعاقد مع نجم منتخب ساحل العاج.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن برشلونة وريال مدريد يتنافسان للحصول على خدمات الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي.

الصحيفة أشارت إلى أن آرسنال الإنجليزي يتواجد في هذه المنافسة، ويعد النادي اللندني من أكثر الأندية التي راقبت ديفيد.

أداء ديفيد في الموسم الحالي، وخاصة قدراته التهديفية بعد أن سجل 16 هدفًا هذا الموسم، جذب أنظار ريال مدريد وبرشلونة بشدة إلى الكندي الدولي.