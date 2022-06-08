أخبار برشلونة: اتجاه لضم نجم فياريال .. وغضب من ديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 8 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع جيرارد مورينو نجم هجوم نادي فياريال.

عقد مورينو مع فياريال يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو، لكن يبدو أن فريق "الغواصات الصفراء" مستعد لبيع المهاجم صاحب الثلاثين عامًا مقابل 40 مليون يورو في الصيف الحالي.

ومن المتوقع أن يتجه برشلونة إلى التعاقد مع مورينو إذا ما فشل في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

أكدت صحيفة "سبورت" أن برشلونة وجه أنظاره إلى البرازيلي دودو لاعب نادي شاختار الأوكراني، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

عقد دودو مع شاختار يمتد حتى صيف 2025، لكن اللاعب البرازيلي يرغب في الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، مع توقف المنافسات في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

برشلونة قرر الانضمام إلى سباق التعاقد مع دودو، والذي يجذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ.

النسخة الإسبانية من "جول GOAL" يمكنها أن تؤكد أن برشلونة ابتعد عن التعاقد مع كارلوس سولير نجم خط وسط نادي فالنسيا.

وفي الوقت الحالي، ومع رغبة فالنسيا في بيع سولير، فإن أتلتيكو مدريد يعد النادي الأقرب لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن وقت الفرنسي عثمان ديمبيلي في برشلونة على وشك الانتهاء.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سئم من عملية التفاوض مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق، والتي استغرقت وقتًا طويلًا، ويفكر جديًا في إنهاء العملية.

برشلونة يتفاوض مع ديمبيلي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022، ويبدو أن الفرنسي الدولي أقرب للرحيل عن "كامب نو".