أخبار برشلونة: اتجاه لبيع ديباي .. وتحذير من مانشستر يونايتد

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 19 مايو 2022:

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهولندي ممفيس ديباي دخل إلى قائمة اللاعبين الذين ينوي برشلونة بيعهم في فترة الانتقالات الصيفية.

قرار برشلونة جاء بسبب رغبته في الحصول على سيولة مالية لتمويل صفقاته، والتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته.

ورغم رضا برشلونة عن أداء ديباي، إلا أن حقيقة انتهاء عقده في صيف 2023 تجعل بيعه أفضل من الانتظار وخسارته بالمجان في نهاية الموسم المقبل.

حسب الصحفي التركي أكرم كونور المتخصص في سوق الانتقالات، فإن الإسباني سيزار أثبيليكويتا قائد نادي تشيلسي الإنجليزي أخطر إدارة "البلوز" برغبته في الرحيل.

عقد أثبيليكويتا مع تشيلسي تم تجديده تلقائيًا بعد خوضه لعدد معين من المباريات.

وقام أثبيليكويتا بإخطار تشيلسي بأنه يود الرحيل من أجل الانتقال إلى برشلونة، الذي اتفق معه بالفعل على البنود الشخصية.

أكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن نادي آرسنال حصل على فرصة للتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

أومتيتي يعد واحدًا من اللاعبين الذين يرغب برشلونة في التخلص منهم، وأمام آرسنال فرصة للتعاقد معه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وجه تحذيرًا إلى برشلونة بأنه لن يدفع 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج.

ويعد دي يونج من أولويات إدارة مانشستر يونايتد، حيث طلب إريك تين هاج، مدرب "الشياطين الحمر" الجديد، التعاقد معه بأي طريقة.

لكن يبدو أن الصفقة مهددة في الوقت الحالي، حيث يرغب برشلونة في استعادة كامل المبلغ الذي دفعه في 2019 إلى أياكس لضم دي يونج، وهو ما لا يقبله مانشستر يونايتد.