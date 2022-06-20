أخبار إيجابية للمنتخب السعودي بشأن الشهري

مهاجم الهلال كان قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الشارقة في آسيا

زفت صحيفة الرياضية السعودية أخبارًا إيجابية للمنتخب السعودي بشأن مهاجمه صالح الشهري، والذي كان قد تعرض لإصابة قوية على مستوى كاحل القدم في مباراة فريقه الهلال أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا.

الإصابة التي حدثت خلال إبريل الماضي أجبرت اللاعب السعودي على الخضوع لجراحة لإصلاح قطع في وتر القادم، وقد أجراها في فنلندا تحت إشراف جراح العظام لاسي ليمياينن.

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ورجحت المصادر الصحفية المتابعة آنذاك غياب اللاعب عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تأهل لها المنتخب السعودي عن جدارة واستحقاق وكان للشهري حضورًا مميزًا في مشوار التصفيات.

الرياضية كشفت في نسختها الصادرة صباح اليوم الإثنين أن إصابة الشهري بدأت بالتحسن بشكل ملحوظ، حيث يسير اللاعب في مراحل التأهيل وفق البرنامج الطبي الموضوع له من أخصائيي مستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب اجتاز المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي بنجاح وسيبدأ خلال الأسبوعين القادمين ملامسة الكرة والتدرب بها، مما يعني إمكانية لحاقه بالمونديال الذي سينطلق في الـ21 من نوفمبر القادم.

الشهري يُعد المهاجم الأساسي للأخضر تحت قيادة هيرفي رينارد، وقد خاض 13 مباراة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم سجل خلالها 7 أهداف.

المنتخب السعودي وقع في مجموعة صعبة في كأس العالم ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.