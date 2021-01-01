سوق الانتقالات السعودي: الصفقات المحتملة والراحلون عن الهلال في شتاء 2021

تعرف على أخبار الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ما هي التعاقدات المحتملة ومن هم الراحلون عن الزعيم في الميركاتو؟ وأكثر من ذلك..

يخوض الهلال هذا الموسم مشوار للمنافسة على جميع الألقاب كعادته كنادي بطولات، حيث يسعى الزعيم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي لحسم اللقب والفوز ببطولة دوري ابطال آسيا، خاصةً بعد الخروج من كأس الملك.

وتحاول إدارة النادي والمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو تعزيز صفوف الفريق أثناء سوق الانتقالات الشتوية 2021، رغم تحقيق الفريق لنتائج جيدة إلا أنه بين إصابة ورغبة بعض اللاعبين في الرحيل جعلت الإدارة تضع عينيها على بعض اللاعبين لتعويض الرحيل المحتمل لبعض اللاعبين، وتدعيم الفريق.

وفي هذا التقرير سنتعرف على التعاقدات المحتملة لنادي الهلال في شتاء 2021.

المزيد من الفرق

محدث - أخبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2021

ما هي التعاقدات المحتملة للهلال في سوق الانتقالات؟

عدد من الأسماء ليست بالكثيرة على قائمة تعاقدات الأهلي السعودي المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

محمد قاسم - الفيصلي

أعلن محمد قاسم الظهير الأيسر لنادي الفيصلي رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي ورحب بالانضمام للهلال وبدأت إدارة الفريق في المفاوضات وأصبح قريباً من الحصول على توقيعه خصوصاً أن اللاعب ينتهي عقده مع فريقه الحالي أثناء موسم الانتقالات الشتوية.

​أليكس تيشيرا - جيانجزو

يضع الهلال في اعتباره منذ فترة طويلة التعاقد مع الجناح البرازيلي أليكس تيشيرا الذي دخل في مفاوضات لضمه لصفوف الفريق بعد انتهاء عقده مع نادي جيانجزو الصيني.

دييجو كوستا

فسخ النجم الإسباني عقده مع أتلتيكو مدريد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2021، وبعدها ظهرت العديد من الأخبار التي تشير إلى وجود عرض سعودي كبير.

بحسب التقارير، فإن الهلال قدم عرضًا لكوستا يتضمن عقد لمدة عامين ونصف مقابل حصول اللاعب على 17 مليون يورو، ويأتي ذلك بعد التراجع الكبير في مستوى جوميس هذا الموسم.

الصفقات المحتملة للهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021:

اللاعب الفريق دييجو كوستا لاعب حر أليكس تيشيرا جيانجزو محمد قاسم الفيصلي

من يرحل من الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لم يتأكد حتى الآن رحيل أي لاعب من الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021، لكن هناك بعض اللاعبين يمكن أن يرحلوا في الميركاتو.

أول هؤلاء اللاعبون هو سلمان الفرج الذي رفض عرض للتجديد مع الزعيم ، وذلك اعترضَا على المقابل المادي، وبعد ذلك لم يظهر في التدريبات.

أقرب اللاعبين للرحيل هو النجم السوري عمر خربين، حيث خرجت أخبار تشير إلى أنه سيقوم بفسخ عقده بالتراضي مع الهلال ، ويمتلك اللاعب عروض خليجية وكذلك يتواجد على قائمة اللاعبين المطلوبين في الزمالك المصري.

يرى النادي الأهلي السعودي في مد الله العليان حل للمشاكل الدفاعية في الفريق، وبحسب مصادر جول، فإن الراقي تقدم بعرضٍ رسمي لنادي الهلال من أجل استعارته في سوق الانتقالات الشتوية بالفعل، مع وحود بند يسمح بشرائه نهائيًا.