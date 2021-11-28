أخبار الهلال اليوم | مكافأة جارديم للاعبين، وفرص ماريجا للعب أمام أبها

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال يسعى للحفاظ على سجله الجميل في نوفمبر

يلعب الهلال اليوم مباراة الجولة الـ13 من الدوري السعودي أمام أبها، ويهدف النادي لتحقيق الفوز أو على الأقل لتجنب الخسارة ليحافظ على سجله الجميل في نوفمبر.

بطل آسيا لم يخسر أي مباراة في الدوري السعودي أقيمت في نوفمبر خلال السنوات الـ8 الماضية، وقد لعب 15 مباراة لم يُفرط في الفوز سوى في 3 منها.

آخر خسارة للهلال في الدوري السعودي في نوفمبر كانت أمام النصر 2-1 عام 2013.

مكافأة جميلة من جارديم للاعبي الهلال

قرر ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب مواجهة أبها اليوم في الدوري السعودي.

واتخذ المدرب البرتغالي هذا القرار كمكافأة للاعبين على جهدهم الكبير والتزامهم وتميزهم خلال الفترة الماضية والتي توجت بالفوز بدوري أبطال آسيا.

البليهي خارج مباراة أبها، وفرصة ماريجا ضعيفة

تأكد المدافع السعودي علي البليهي عن مباراة الهلال أمام أبها التي ستُقام اليوم ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي لعدم تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن فرص موسى ماريجا في خوض اللقاء تبدو ضعيفة كذلك، خاصة ضمن المجموعة الأساسية، وذلك رغم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا وخوضه جزء من التدريب الجماعي يوم أمس.

"هدف الهلال الآن أصبح التتويج بكأس العالم للأندية"

الهلال سيُشارك في كأس العالم للأندية، ويبدو أن هدفه لن يكون مجرد التواجد.

