أخبار الهلال اليوم | "لا تقلقوا، سنعود أفضل"، وموعد عودة بيريرا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 ديسمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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جارديم يُعلن موعد عودة بيريرا للتدريبات الجماعية

قال ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال أن فشل مدافعيه في المواجهات الثنائية مع لاعبي الفتح وإهدار الفرص المحققة يقفان خلف الخسارة أمام الفتح في الدوري السعودي مساء أمس.

وأكد المدرب البرتغالي تحمله للمسؤولية وإن أشار إلى أن الفريق كان بإمكانه إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف حال نجح المهاجمون في استغلال الفرص.

وحول موقف ماتيوس بيريرا المعاقب من جانبه، قال "عقوبة بيريرا كانت بالإبعاد عن التدريبات الجماعية والمباريات لمدة 10 أيام، من المقرر أن يعود للتدريبات يوم 27 ديسمبر الجاري".

فحوصات طبية لكاريلو بعد إصابته أمام الفتح

أفادت مصادر صحفية أن أندريه كاريلو جناح الهلال سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة للوقوف على تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح مساء أمس في الدوري السعودي.

النجم البيروفي كان قد غادر اللقاء بين شوطيه، وقد أوضح المركز الإعلامي للهلال أن خروجه جاء لشعوره بآلام في العضلة الخلفية.

الحمدان يدعو جماهير الهلال لعدم القلق

تقدم عبد الله الحمدان مهاجم الهلال باعتذار لجماهير النادي بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح يوم أمس في الدوري، وقد أكد في نفس الوقت أن الفريق لعب مباراة جيدة لكن سوء الحظ لازمه.

وأضاف "نعتذر لجماهير الهلال عن الخسارة، لعبنا مباراة جيدة لكن سوء الحظ لازمنا ولم نستطع ترجمة فرصنا إلى أهداف، أضعنا الكثير من الفرص، وكرة القدم عودتنا أن من يُهدر الفرص يستقبل الأهداف".

أتم "أدعو جماهير الهلال لعدم القلق، سنعود بشكل أفضل إن شاء الله".

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