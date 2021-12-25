أخبار الهلال اليوم | كورونا تضرب الفتح، وصفقة تبادلية مع الاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 ديسمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد يعرض صفقة تبادلية للتنازل عن عبد الحميد

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الاتحاد عرضت على الهلال إجراء صفقة تبادلية تتضمن تنازله عن المدة المتبقية في عقد سعود عبد الحميد الذي وقع للهلال في صفقة انتقال حر بداية ديسمبر الجاري.

وأوضحت صحيفة المدينة السعودية أن الاتحاد طلب ضم المدافع مدالله العليان للسماح لمدافعه الأيمن بارتداء القميص الأزرق خلال يناير المقبل بدلًا من الانتظار حتى الصيف القادم.

كورونا تُهاجم الفتح قبل مواجهة الهلال

ضرب فيروس كورونا نادي الفتح وأصاب 6 من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال مساء اليوم ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

تلك الإصابات عززت أزمة الغيابات لدى النموذجي أمام الزعيم، إذ سيفتقد لخدمات الموقوفين كريستيان كويفا ومحمد الفهيد، بجانب المدرب يانيك فيريرا الذي يغيب لنفس السبب.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الفتح طلب تأجيل المباراة أمام الهلال نظرًا للإصابات الكثيرة بين صفوف لاعبيه بكورونا لكن تم رفض طلبه.

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