أخبار الهلال اليوم | سباق الفرج والشهراني، وعقود رعاية جديدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضًا | ​ تاجر ومريض بالقلب .. أين هم نجوم الهلال الفائزين على بوهانج الكوري؟



عقود رعاية جديدة لقميص الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اقتراب الهلال من التعاقد مع راعٍ جديد بدلًا من "سيار" الذي أنهى النادي العلاقة معه قبل عدة أشهر، بجانب اتفاقها مع إحدى الشركات الاستثمارية السعودية ليكون شريكًا استراتيجيًا للنادي بدلًا عن شركة إعمار.

وأضافت الرياضية أن الإدارة الهلالية وصلت إلى مراحل متقدمة من اتفاق مع راعٍ جديد سيضع إعلانه على كتف القميص الأزرق، وسيحصل الهلال بموجب العقد على 10 ملايين ريال سعودي سنويًا، بجانب امتيازات أخرى سيعلن عنها خلال مؤتمر صحفي سيُقام لاحقًا.

الفرج يلحق بالشهراني في "سباق" المباريات الدولية

استغل سلمان الفرج جيدًا غياب زميله في الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر أمام أستراليا وفيتنام ليُعادل رقمه الخاص بعدد المباريات الدولية.

الظهير الأيسر يمتلك في سجله 61 مباراة دولية، فيما لعب الفرج أمام أستراليا المباراة رقم 60 مع المنتخب السعودي في تاريخه، وسيتمكن من معادلة رقم زميله حال لعب أمام فيتنام الثلاثاء القادم.

ماريجا جاهز لمباراة الطائي الودية

بات موسى ماريحا مهاجم الهلال جاهزًا لخوض اللقاء الودي لفريقه أمام الطائي استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري.

المهاجم كان قد غاب عن المباريات الأخيرة لمعاناته من الإصابة لكنه تعافى تمامًا وأكمل برنامجه التأهيلي، وقد انخرط في المران الجماعي خلال اليومين الأخيرين.

قوي أم ضعيف؟ خلاف في "الحصاد الرياضي" حول مستوى منافس الهلال في آسيا

خلاف حول حالة بوهانج الكوري الجنوبي منافس الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا. التفاصيل هنا

"سلبوا منه نقطتين في الملعب، ويُريدون الثالثة عبر "الفاكس""

تصريح قوي ومثير عن احتجاج الهلال ضد الأهلي. التفاصيل هنا