أخبار الهلال اليوم | إصابة كورونا جديدة، ورد جارديم على منتقدي الأداء

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 يناير 2022، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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جارديم ردًا على الانتقادات: أتفهم غضب الجماهير، وحققنا الهدف الأهم

قال ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال أنه يتفهم تمامًا غضب الجماهير من تواضع أداء ونتائج الفريق في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، لكن مشددًا على أنهم حققوا الهدف الأهم في الفترة الماضية وهو الفوز بدوري أبطال آسيا 2021.

الهلال هزم الفيصلي 3-2 يوم أمس في الدوري السعودي، ولكن حالة عدم الرضا من الجماهير على الأداء مازالت متواصلة، وقد علق جارديم على ذلك قائلًا "حزن الجماهير طبيعي، أتفهم غضبهم من الوضع الحالي، لكن الدوري مازال طويلًا ونحن حققنا الهدف الأهم في الفترة الماضية وهو دوري أبطال آسيا".

وأضاف حول إمكانية إقالته "أجري اجتماعات متواصلة مع الإدارة واللاعبين لتحسين الأوضاع، أبذل قصارى جهدي ولست قلقًا من الإقالة".

جانج جاهز للسوبر

أفادت مصادر صحفية أن المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بات جاهزًا للتواجد مع الهلال خلال مواجهة الفيصلي في كأس السوبر السعودي مساء الخميس القادم على ملعب الملز.

اللاعب كان قد غاب عن مباراة الأمس أمام الفيصلي لتعرضه لإنفلونزا أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الأخيرين، ومن المقرر أن يعود للمران مع زملائه خلال الـ48 ساعة القادمة.

كورونا "يصطاد" الشهري

أعلن الهلال في وقت متأخر من مساء أمس إصابة مهاجمه السعودي صالح الشهري بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مما يؤكد غيابه عن مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي يوم الخميس القادم في الرياض.

الفريق كان قد هزم الفيصلي في الدوري السعودي 3-2 يوم أمس، وقد قرر المدرب ليوناردو جارديم منح اللاعبين راحة من المران اليوم السبت على أن تُستأنف عصر غدٍ الأحد.

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