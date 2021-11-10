أكد الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، أنه سيعتزل العمل الإعلامي، إذا كذب مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السعودي، والأخير خالد بن فهد؛ الداعم الأول للنادي، حديثه عن العلاقة بينهما.

المريسل دفع الهريفي للاعتزال .. والآن حان دوره:

فهد الهريفي كان قد أعلن اعتزاله كل ما يتعلق بالعالمي نهائيًا سواء تشجيعيًا أو تحليليًا، بعدما اتهمه المريسل، بالتواصل مع ثنائي الفريق عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري، لخلق مشكلات بينهما وبين حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي بالنادي، والبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط الفريق. (طالع التفاصيل من هنا)

نجم العالمي الأسبق خرج في إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نافيًا اتهامات المريسل، ومؤكدًا أنه لم يتواصل سوى مع حمد الله فقط، وليس بهدف التحريض، طالبًا شهادة طلال الرشيد. (طالع التفاصيل من هنا)

المفاجأة كانت الجمع بين الهريفي والرشيد في مساحة، ليؤكد الثاني رواية المريسل، طالبًا الأول بدعم العالمي والتوقف عن النهج الهجومي الذي اتبعه في الفترة الماضية. (طالع التفاصيل من هنا)

لماذا يهدد المريسل بالاعتزال؟

قال المريسل، خلال مساحة خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "الآن هناك أخطاء بالنصر وجاري تصحيحها، لكن مسألة تغيير الإدارة حاليًا، فإنني أعتقد من وجهة نظري أن الأمير خالد بن فهد، لو كان يرى هناك مصلحة في رحيل مسلي، لن يتأخر لحظة".

وأضاف: "على مسؤوليتي الخاصة، الأمير خالد بن فهد على علم تام بكل ما يحدث في النصر، وإذا حدث في يوم ما أن خرج مسلي أو الأمير خالد، ونفى أي منهما كلامي، فسأعلن اعتزاله الإعلام، سأقول أنني لست كفئًا لنقل المعلومة".

واختتم: "أنا على يقين بأن الأمير خالد بن فهد يدري بكل شيء في النادي، وهناك اتصال يومي بينه وبين مسلي، وأزيدكم من الشعر بيتًا، لا وسيط بينهما".

النصر في دوامة المشكلات:

العالمي يعيش فترة من الأسوأ في تاريخه، على المستوى الفني والإداري..

على الصعيد الإداري، فإن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، تقدم باستقالته وفقًا لعديد التقارير، والعمل جارٍ حاليًا على البحث عن بديل أجنبي له.

وعلى الصعيد الفني، فإن النصر ودع دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، بعدما تلقى الهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

وفي الدوري المحلي، خسر النصر ثماني نقاط متتالية في آخر ثلاث مباريات، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من تسع مباريات، وله مباراتين مؤجلتين.

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