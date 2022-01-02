أخبار النصر اليوم | رقم يُنصف وليد عبد الله، وخطة الدعم في يناير

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 يناير 2022، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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النصر يهزم الفتح بهدف تاليسكا

واصل النصر نتائجه الممتازة مؤخرًا في الدوري السعودي وهزم الفتح مساء أمس خارج ملعبه بهدف نظيف سجله أندرسون تاليسكا، وذلك ضمن الجولة الـ15 من البطولة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الاتحاد في الصدارة مع لعبه مباراة إضافية، وهو الأول للأصفر على الفتح في الدوري منذ 30 أغسطس 2019.

هدددددف!⚽️

د75' الهدف الأول لـ #النصر عن طريق تاليسكا .

الفتح 0 × 1 النصر#الفتح_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/ALRunTDVff — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022

الانتصار هو الثالث على التوالي للفريق في الدوري بجانب فوزه على الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتلك أول سلسلة من 3 انتصارات متتالية للنصر في الموسم الجاري.

آل معمر: مستوانا لم يكن جيدًا، والمدرب سيُحدد خيارات الدعم

اعترف مسلي آل معمر رئيس النصر أن فريقه لم يُقدم الأداء المطلوب خلال مواجهة الفتح في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه حقق الأهم وهو الـ3 نقاط.

وأضاف في تصريحات مصورة "أبارك للفتح المستوى القوي الذي قدمه خلال المباراة، الحمد لله حققنا الفوز لكننا لسنا راضين عن المستوى، لم نُقدم الأداء المطلوب لكن حققنا الأهم وهو الـ3 نقاط".

وعن سوق الانتقالات الشتوي، قال الرئيس "سنجلس مع المدرب ونرى احتياجاته وعلى أساس ذلك سيكون الدعم في يناير".

النصر يفتقد أبو بكر في 3 مباريات

يُغادر اليوم إلى الكاميرون فينسنت أبو بكر مهاجم النصر للالتحاق بصفوف منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

المهاجم صاحب التمريرة الحاسمة لهدف تاليسكا ضد الفتح يوم أمس سيغيب عن 3 مباريات للنصر في الدوري السعودي، وستكون أمام ضمك والفيصلي والتعاون.

البطولة القارية تنطلق في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى السادس من فبراير القادم.

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