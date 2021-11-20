أخبار النصر اليوم | رباط صليبي للمهاجم، وغيابات مهمة عن مواجهة الرائد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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النصر يُواجه الرائد وسط غيابات كثيرة عن صفوفه

يلعب النصر مساء اليوم السبت مباراة الجولة الـ12 في الدوري السعودي أمام الرائد، ويدخل الفريق اللقاء منقوصًا من عديد اللاعبين نتيجة الإصابة.

العالمي سيلعب اللقاء دون مدافعيه عبد الله مادو وعبه الإله العمري ولاعب وسطه أنسيلمو وصانع ألعابه جونزالو مارتينيز للإصابة، وسيغيب مهاجمه فينسنت أبو بكر لعودته متأخرًا من الكاميرون بعد لعب مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم مع منتخب بلاده.

مهاجم النصر يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

كشفت عديد المصادر الصحفية عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم النصر الشاب "مهند براج" بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة لفريقه تحت 17 عامًا قبل أسبوعين تقريبًا.

الفحوصات الطبية جاءت بنتيجة صادمة للاعب، إذ أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة مما سيُجبره على إجراء عملية جراحية والابتعاد عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

النصر يُعيد ماندو إلى أحضانه

نجحت إدارة النصر في استعادة لاعب الوسط الشاب مهند ماندو بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لأحد الأندية الإماراتية.

اللاعب السوري المولود في السعودية كان قد غادر إلى الإمارات للتعاقد مع أحد الأندية هناك بناءً على اقتراح من وكيله، لكن النصر نجح في إقناعه بالعودة لتمثيل فريق تحت 19 عامًا وتوقيع عقد احترافي، وقد حدث بالفعل ووقع اللاعب حتى صيف 2023.

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