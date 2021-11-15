أخبار النصر اليوم | تغيير مركز تاليسكا، وتأجيل عودة بيتي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تأجيل عودة بيتي إلى نهاية ديسمبر

قرر الجهاز الطبي للنصر وبالتنسيق مع الجهاز الفني تأجيل عودة بيتي مارتينيز للمباريات الرسمية حتى فترة التوقف الدولية القادمة، والمقررة في ديسمبر المقبل.

بيتي أتم علاجه من الإصابة التي أبعدته عن الموسم الجاري من الدوري السعودي، وقد أخضعه الجهاز الطبي لاختبارات ميدانية خلال اليومين الماضيين أظهرت حاجته لتمارين تقوية العضلات وإنقاص وزنه بنحو 3 كيلوجرامات.

ومن المتوقع أن تكون عودة اللاعب الأرجنتيني خلال مباراة النصر مع الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ20 من ديسمبر القادم.

حمدالله يُجري تدريبات انفرادية

خضع عبد الرزاق حمدالله لتدريبات بدنية انفرادية في مقر النصر بالرياض فور وصوله من بلاده فجر أمس، وقد أجرى المهاجم المغربي تلك التدريبات رفقة أحد مدربي الفئات السنية واستمرت نحو ساعة ونصف.

حمدالله غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة بسبب تواجده في المغرب وإسبانيا حيث خضع لفحوصات طبية هناك، ومن المتوقع غيابه عن المباراة القادمة أمام الرائد.

النصر يتعادل وديًا مع الاتفاق، وتغيير مركز تاليسكا

خاض النصر مباراة ودية يوم أمس مع الاتفاق انتهت بالتعادل 1-1، وقد تقدم هزاع الهزاع للاتفاق أولًا قبل أن يُعادل أنسيلمو النتيجة للنصر.

وأشرك المدرب مارسيلو سالازار النجم أندرسون تاليسكا في مركز جديد هو المهاجم المتقدم، بعدما اعتاد اللعب كصانع لعب هذا الموسم، وقد لعب خلفه الثلاثي خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري وأنسيلمو.

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