أخبار الدوري السعودي: كاريو يجدد عقده مع الهلال وسانتو يريد تدعيم هجوم الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 13 أغسطس 2022:

الهلال يمدد عقده مع كاريو

نونو سانتو يطلب من إدارة الاتحاد بديل لفهد المولد

الخليج يضم نجم أفاي البرازيلي

هنريكي يقترب من الرحيل عن الاتحاد

النصر ينفي مفاوضاته مع علي البليهي

الهلال يمدد عقده مع كاريو

أعلن نادي الهلال، تمديد عقده مع اللاعب أندريه كاريو، لمدة موسمين لينتهي في عام 2024.

ونشر الموج الأزرق، مقطع فيديو وصور من تجديد عقد اللاعب البيروفي، الذي قال: " أنا هلالي دائمًا وسأبقى".

نونو سانتو يطلب من إدارة الاتحاد بديل لفهد المولد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، في التعاقد مع أحد اللاعبين السعوديين، لتعزيز الجانب الهجومي للفريق، في ظل إيقاف فهد المولد بسبب قضية المنشطات.

وبحسب ما ذكره موقع كووورة، فإن إدارة العميد حاولت التعاقد مع سميحان النابت أو صالح العمري، من صفوف أبها، ولكن إدارة الفريق الأخير رفضت العروض.

الخليج يضم نجم أفاي البرازيلي

أعلن نادي الخليج، تعاقده مع البرازيلي موراتو لتدعيم خط هجوم الفريق، في الموسم المقبل قادماً من أفاي البرازيلي.

ولم تكشف إدارة الخليج، عن أي تفاصيل مالية تخص الصفقة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، تغريدة كتبت فيها: " مرحبا بك في نادي الخليج".

هنريكي يقترب من الرحيل عن الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، أن نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، التخلص من أحد لاعبي الفريق، بسبب عدم اقتناعه بمستواه خلال المعسكر الخارجي في النمسا.

وبحسب الصحافة السعودية، فإن المدرب البرتغالي، طلب من إدارة العميد، التخلص من برونو هنريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر ينفي مفاوضاته مع علي البليهي

أفادت تقارير صحفية، إلى نفي إدارة النصر، الدخول في مفاوضات مع علي البليهي، مدافع الهلال، خلال الفترة الحالية.

واقترب البليهي من الدخول في الفترة الحرة مع الهلال، وارتبط حسب التقارير صحفية بالانتقال إلى النصر، ولكن بحسب ما ذكره موقع كووورة، فإن إدارة العالمي لم تدخل في أي مفاوضات مع اللاعب.