أخبار الدوري السعودي: فونيس موري يقترب من الرحيل ومدافع كلوب أمريكا على رادار الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 26 يونيو 2022:

فنسنت أبو بكر قريب من الدوري القطري

مدافع كلوب أمريكا يدخل على رادار الهلال

الاتحاد مهتم بالتعاقد مع زكريا هوساوي

فونيس موري يقترب من الرحيل عن النصر

فنسنت أبو بكر قريب من الدوري القطري

أفادت تقارير صحفية أن فنسنت أبو بكر، لاعب النصر، اقترب من الرحيل عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير صحفية "الراية" القطرية، فإن المهاجم الكاميروني مرشح للانضمام إلى الدوري القطري، بجانب العروض التركية المقدمة له وعلى رأسها عرض فريقه السابق بشكتاش.

مدافع كلوب أمريكا يدخل على رادار الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع لاعب باراجواي برونو فالديز؛ مدافع فريق كلوب أمريكا المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا للصحفي الموثوق " جيانلوكا دي مارزيو"، فإن إدارة الموج الأزرق دخلت في مفاوضات بالفعل مع الفريق المكسيكي، لحسم صفقة برونو فالديز خلال الفترة القادمة.

الاتحاد مهتم بالتعاقد مع زكريا هوساوي

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي الاتحاد في تعزيز خط دفاع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع زكريا هوساوي لاعب فريق أحد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، فإن إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي أحد، زكريا هوساوي خلال الصيف الحالي.

فونيس موري يقترب من الرحيل عن النصر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب فونيس موري، لاعب النصر، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية باتجاه أمريكا الجنوبية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" الرياضية، فإن النصر يريد التخلص من المدافع الأرجنتيني، بعدما لم يقدم المستوى المطلوب منه في الفترة التي قضاها داخل صفوف العالمي، وبالفعل بعض فرق أمريكا الجنوبية دخلت في مفاوضات معه.