أخبار الدوري السعودي: عرض كويتي للسومة والنصر يقترب من أوسبينا

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022:

الغرافة يتحرك لضم فينسنت أبو بكر

القادسية يتواصل مع عمر السومة

النصر يجدد لآل فتيل

أوسبينا يقترب من النصر

الغرافة يتحرك لضم فينسنت أبو بكر

أشارت صحيفة اليوم السعودية إلى أن إدارة النصر تلقت عرضًا رسميًا من نادي الغرافة القطري لضم فينسنت أبو بكر في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

انضم أبو بكر للعالمي الصيف الماضي، وقضى موسم واحد من عقده الممتد لثلاث مواسم، وبحسب الصحيفة، فإن العرض المقدم هو 5 ملايين يورو تسدد على ثلاث دفعات.

القادسية يتواصل مع عمر السومة

بحسب صحيفة الجريدة الكويتية، فإن إدارة نادي القادسية دخلت في مفاوضات مع نجم الأهلي السعودي عمر السومة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لم يبدي الرفض، لكنه طلب مهلة لنهاية الموسم وتحدد موقف الراقي من الهبوط.

النصر يجدد لآل فتيل

أوردت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن نادي النصر قرر الإبقاء على مدافعه محمد آل فتيل، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بقرب رحيله.

وأكدت الصحيفة أن التجديد تم بالفعل ولا تتبقى إلا تفاصيل صغيرة، وسيمتد العقد الجديد لمدة موسمين.

أوسبينا يقترب من النصر

اقترب الحارس دافيد أوسبينا من الانضمام للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليت.

الكولومبي لا يريد التجديد مع نابولي بعد تقلص دقائق لعبه، وبحسب ما ذُكر، فإن نادي النصر اقترب من الوصول لاتفاق مع الحارس لمدة موسمين، يتقاضى في كل منهما 3.5 مليون دولار.