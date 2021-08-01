أخبار الدوري السعودي: نجم الهلال مطلب الكبار وصفقة جديدة للأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

نجم الهلال على رادار كبار الدوري السعودي

أكد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، على أن ناديي الاتحاد والشباب مهتمان بالتعاقد مع هتان باهبري، نجم نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نادي الاتحاد كذلك الشباب مهتمين بخدمات اللاعب هتان باهبري، وينتظرون قرار إدارة الهلال الأخير مع الجهاز الفني".

سوزا يواصل سخريته من الأهلي برد مستفز على الجماهير

واصل اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، ولاعب بشكتاش التركي الحالي، سخريته من الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله.

سوزا رحل عن صفوف الأهلي الموسم الماضي، حيث انضم لصفوف بشكتاش مع بداية الموسم الحالي، بعدما رحل عن الراقي سبب عدم حصوله على مستحقاته.

اللاعب البرازيلي رد على أحد متابعيه من جماهير النادي الأهلي التي دائمًا ما تهاجمه، بشأن مسيرته مع الراقي، حيث قام المتابع فيما بعد بمسح تغريدته، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جوزيف دي سوزا رد على متابعه قائلًا: "أتذكر هذه كانت آخر مباراة فاز فيها الأهلي على الاتحاد، بعد أن رحلت عن الراقي، حيث أنهم لا يعرفون ما معنى الفوز عليهم".

مينيزيس يطيح بثلاثة لاعبين من صفوف النصر

أشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن مينيزيس أخطر إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بالاستغناء عن 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مينيزيس طلب من إدارة النصر تسويق عقود الثلاثي، وليد العنزي "حارس مرمى"، وعبد الكريم المزيعل "ظهير"، نايف الماس "مدافع".

سعود عبد الحميد في النصر؟ .. وكيل اللاعب يحسمها

وفقًا لصحيفة "مكة" فإن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قد قطعت شوطًا كبيرًا في التعاقد مع لاعب الاتحاد، لتمثيل الفريق بدايةً من الموسم المقبل، والذي يدخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه خلال أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر من خلال داعمه الذهبي يسعى لشراء المدة المتبقية في عقد عبد الحميد مع النادي الجداوي، موضحة أنه تم بالفعل تقديم العرض الذي يقنع اللاعب بالموافقة.

تقرير "مكة" رد عليه فهد باقديم؛ وكيل أعمال لاعب العميد الشاب، موضحة أنها أخبار غير دقيقة، مشيرًا إلى قضائه فترة إجازة حاليًا.

وكتب باقديم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جميع الاخبار المنقولة عن لاعب / سعود عبدالحميد للاسف غير صحيحة، لا من قريب و لا من بعيد... لاعب حاليا اجازة بعد انتهاء مشاركة مع المنتخب".

الأهلي يُعلن ضم الحسن نداو، والجماهير ترد بهاشتاج "الصفقة الكبرى"

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع الجناح السنغالي الحسن نداو لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، سواء مدة العقد أو المقابل المالي أو راتب اللاعب.

الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين أجانب هذا الصيف وهم المدافع البرازيلي دانكلير ومواطنه لاعب الوسط باولينيو والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسكي.

جماهير الأهلي تفاجأت من التعاقد مع الحسن نداو وقد أبدت خيبة أملها للتوقيع معه بدلًا من الأسماء التي كانت متداولة لدعم هجوم الفريق وأبرزها ويليان نجم آرسنال ولوكاس مورا نجم توتنهام.

وقد أطلقت مجموعة من الجماهير السعودية هاشتاج بعنوان "الصفقة الكبرى" للسخرية من التعاقد مع نداو بدلًا من جناح له اسمه وقيمته الفنية.