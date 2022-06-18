أخبار الدوري السعودي: رودريجيز قريب من الدوري المكسيكي وبشكتاش ينافس الاتحاد على ضم ديناير

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 18 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 18 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 18 يونيو 2022:

إيبوكا يضع شرطًا للانضمام إلى الدوري السعودي

رودريجيز قريب من الدوري المكسيكي

بشكتاش ينافس الاتحاد على ضم مدافع ليون

مايكون قريب من العودة إلى الدوري السعودي

إيبوكا يضع شرطًا للانضمام إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة جون إيبوكا، مهاجم إنبي المصري، إلى أحد أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن بشرط وحيد.

وبحسب الصحافة المصرية، فإن الفريق السعودي قدم عرضًا بقيمة 2 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم النيجيري، ولكن إيبوكا طلب الحصول على راتبه عامه الأول مع فريقه الجديد والمقدر بـ 500 ألف دولار لينضم للدوري السعودي.

رودريجيز قريب من الدوري المكسيكي

أفادت تقارير صحفية إلى اقتراب جوناثان رودريجيز، لاعب النصر من الانضمام إلى الدوري المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير السعودية، فإن اللاعب الأوروجوياني، توصل إلى اتفاق مع كلوب أمريكا المكسيكي على كافة الشروط الشخصية، وسيدخل الفريق المكسيكي في مفاوضات مع النصر خلال الفترة المقبلة.

بشكتاش ينافس الاتحاد على ضم مدافع ليون

أوضحت تقارير صحفية إلى أن نادي الاتحاد سيواجه منافسة شرسة، من أجل التعاقد مع جايسون ديناير، مدافع ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع " فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن نادي بشكتاتش التركي، دخل في مفاوضات متقدمة مع المدافع البلجيكي مما يهدد بفشل انضمامه لنادي الاتحاد.

مايكون قريب من العودة إلى الدوري السعودي

اقترب المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، لاعب النصر السابق، من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن نادي الوحدة دخل في مفاوضات مع مايكون للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.